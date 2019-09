Uhrovčania pomohli i ranenému partizánovi z Trenčína

Partizánske bunkre, kde fašisti zaživa upálili partizánov, na Jankovom vŕšku nad obcou Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Uhrovec 4. septembra (TASR) – Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou je známy svojou odbojovou činnosťou v Slovenskom národnom povstaní (SNP). V boji proti nacistom padlo niekoľko jeho obyvateľov. Jedným z partizánov, ktorý sa aktívne zapojil do bojov v Uhrovci, bol i Michal Hanák z Trenčína, ocenený viacerými významnými vojenskými i civilnými vyznamenaniami.Fašisti v silnej jednotke zaútočili s použitím mínometnej paľby na Uhrovec 4. novembra 1944. O ich presune smerom na obec sa dozvedeli partizáni v skorých ranných hodinách, veliteľ preto vydal príkaz na obranu Uhrovca. Partizáni sa úporne bránili.spomínajú v knihe Z kroniky bojov partizáni brigády Jána Žižku Dušan Kubovčák a Milan Šagát.Ranených a občanov, ktorých našli nacisti so zbraňou v ruke, sústredili do vyrabovaného hostinca, vyrabované domy začali zapaľovať. Nacisti zobrali okrem majetku a zvierat Uhrovčanov so sebou i zajatých občanov, aby tak zabránili partizánom na nich útočiť. Partizáni a občania, ktorí sa vrátili späť, zastavili hasením šíriaci sa požiar, z domov povynášali obilie a zachránili i časť dobytka.približujú ďalej autori knihy.Petre nevydržal ťažké podmienky horiaceho chlieva nad hlavou, vyšiel von a dostal sa fašistom priamo do rúk, ktorí ho neskôr na Cibislavke zavraždili. Hanák vydržal kruté podmienky, a keď ho po odchode fašistov občania a partizáni našli, previezli ho do poľnej nemocnice. V nemocnici mu pomáhal i doktor Alexander Tarakanov spolu s ďalšími zdravotníkmi a partizánmi. Zranenému partizánovi sa nohy veľmi ťažko hojili.Boje v tejto oblasti naďalej pokračovali, fašisti prehľadávali lesy a objavili drevorubačskú kolibu, kde bola spomínaná poľná nemocnica. Medzi strážnymi a fašistami sa rozpútal neľútostný boj. Do boja sa zapojili i ranení, pokiaľ sa vládali dostať z koliby. Bolo tam aj šesť ťažko ranených partizánov i s Hanákom.ozrejmujú v knihe Kubovčák a Šagát.Rozbesnení fašisti podľa nich plameňometom zničili partizánov i kolibu. Vo svojom úkryte zostal chabo odetý Hanák do večera, tmou a snehom sa potom plazil dolu horou. Nad Uhrovským Podhradím ho neskôr našli partizáni, ktorí po boji v lese hľadali svojich druhov.dopĺňajú.Partizán z Trenčína sa však nevzdal a snehom sa plazil k Uhrovcu, niekoľkokrát stratil vedomie, nad obcou ho však neskôr obyvatelia našli a zniesli do dediny, kde boli stále fašisti a terorizovali obyvateľov. Uhrovčania i tak raneného partizána prenášali z domu do domu, schovávali ho po povalách a neskôr v podzemnom kryte v lese nad dedinou, kde sa o neho naďalej starali.dodávajú partizáni.Hanák sa z nemocnice dostal až po príchode Červenej armády. Každoročne sa potom stretával so svojimi spolubojovníkmi, a to nielen na oslavách výročia SNP na Jankovom vŕšku. Spomínali na svojich kamarátov a rad bojových akcií, na ktorých sa zúčastnili počas obdobia Povstania. Do svojej smrti bol vďačný obyvateľom Uhrovca za ich pomoc.