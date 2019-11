Uhynul známy cirkusový medveď, ktorého majitelia údajne týrali

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Paríž 13. novembra (TASR) - Cirkusový medveď, ktorý sa stal v ostatných mesiacoch vo Francúzsku celebritou, uhynul po operácii v zvieracom útulku. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.Medveď Mischa sa do útulku dostal pred dvoma mesiacmi, po intervencii francúzskej vlády, ktorá v septembri zakázala, aby ďalej vystupoval, a nariadila, aby ho odobrali jeho majiteľom. Tí s ním mali celé roky zle zaobchádzať, pričom podľa skupiny One Voice bojujúcej za práva zvierat ho chovali v podmienkach pripomínajúcich stredoveké väzenie.Jeho prípad vyvolal otázky súvisiace s predvádzaním divokých zvierat v cirkusoch či na veľtrhoch, ktoré je vo Francúzsku stále legálne, aj keď vláda čoskoro plánuje predstaviť nové obmedzenia.Mischa uhynul v utorok po operácii, ktorú vykonalo deväť lekárov, informoval na Facebooku útulok zvierat La Taniere ležiaci v okolí mesta Chartres juhozápadne od Paríža."Musí to slúžiť ako ponaučenie... Nemal by zomrieť len tak pre nič," uviedol vo videozázname Patrick Violas, zakladateľ zmieneného útulku. Mischa mal podľa jeho slov v labách aj nose červy a nedávne röntgenové vyšetrenie odhalilo, že mal aj viacero nádorov. "Nesmierne trpel," dodal Violas.Smútok nad smutnou správou vyjadrila aj francúzska ministerka školstva Élisabeth Borneová. "Správa o skone medveďa Mischu ma veľmi zarmútila. Spravila som všetko pre to, aby už nevystupoval a dostalo sa mu ošetrenia," napísala na Twitteri.Organizácia One Voice momentálne lobuje za to, aby boli do útulku prevezené aj ďalšie dva medvede, ktoré vlastnia Mischovi majitelia. Ich prípadom sa má 28. novembra zaoberať súd.