UK, STU a SAV podpísali memorandum o spolupráci v oblasti vedy

Bratislava 24. júna (TASR) - Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Slovenská akadémia vied (SAV) uzavreli v pondelok memorandum o spolupráci v oblasti vedy na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Memorandum podpísali rektor UK Marek Števček, rektor STU Miroslav Fikar a predseda SAV Pavol Šajgalík.Cieľom podpísanej dohody je tvorba špičkovej vedy, konkurencieschopnej vo svetovom meradle. Dve najsilnejšie univerzity a akadémia vied vytvoria vedecký klaster s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti.uviedol rektor UK Marek Števček.Väčšina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi SAV, UK a STU. Ich vedci vyprodukujú viac ako 55 % všetkých vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska.dodal Števček. Predseda SAV Šajgalík pripomenul obdobie, kedy medzi spomínanými inštitúciami prevládalo napätie, čo však vyústilo do konkrétnej spolupráce, ktorá má zabrániť aj odlivu študentov do zahraničia a tiež spoločne vytvoriť špičkové vedecké pracoviská.