Ukončenie bojov a nastolenie mieru na Ukrajine je pre nás životne dôležité, vyhlásil Heger

Premiér volá po ukončení bojov

Znižovanie energetickej závislosti

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu najviac pociťujú krajiny na východnej hranici NATO . Povedal to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) počas stretnutia s prezidentom Lotyšska Egilsom Levitsom Návšteva hlavy štátu Lotyšska sa na Slovensku uskutočnila po 16 rokoch. V tlačovej správe o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR „Slovensko a Lotyšsko spája táto hranica, a preto sme odkázaní na pomoc aliancie. Pre Slovensko a Lotyšsko je dôležitá jednota v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii. Ukončenie bojov a nastolenie mieru na Ukrajine je pre nás životne dôležité,“ uviedol premiér.Heger hovoril s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom aj o predsunutej vojenskej prítomnosti NATO. V Lotyšsku pôsobí približne 150 našich vojakov.„V roku 2018 Slovenská republika vyslala vojakov do Lotyšska. Dnes potrebujeme pomoc aliancie aj my, a preto aj na naše územie prídu vojaci aliancie,“ dodal predseda vlády.Lídri diskutovali aj o podpore Ukrajiny, o boji proti dezinformáciám, ale dotkli sa aj témy spoločného nákupu plynu, na ktorom sa dohodli predstavitelia Európskej únie na poslednom samite v Bruseli.Podľa Hegerových slov je znižovanie energetickej závislosti na Ruskej federácii a diverzifikácia zdrojov spoločným záujmom obidvoch krajín.