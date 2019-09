Ukončenie obchodnej vojny medzi USA a Čínou je v nedohľadne

Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Peking 21. septembra (TASR) - Vyhliadky na skoré ukončenie obchodnej vojny medzi USA a Čínou sa zhoršujú. Americký prezident Donald Trump je po rokovaniach na expertnej úrovni vo Washingtone stále neústupný. Navyše čínska delegácia skrátila svoju návštevu USA a zrušila návštevu farmárov v Montane a Nebraske.Trump tvrdí, že nie je dôležité rýchlo vyriešiť obchodný spor s Pekingom. V piatok (20. 9.) večer v Bielom dome vyhlásil, že nepotrebuje uzavrieť dohodu pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v novembri 2020. Dôležitejší než malý úspech je pre neho komplexná dohoda.povedal.Newyorská burza po Trumpových vyjadreniach oslabila a uzavrela so stratou, keďže obchodná vojna medzi USA a Čínou zhoršuje vyhliadky globálnej ekonomiky. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok klesol o 0,59 % a uzavrel na úrovni 26.935,07 bodu. Za celý týždeň oslabil o 1,1 %. Širší index S&P 500 sa v piatok znížil o 0,49 % na 2992,07 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,80 % na 8117,67 bodu.V piatok sa vo Washingtone skončilo dvojdňové stretnutie amerických a čínskych expertov, ktoré bolo prípravou na obnovenie rokovaní medzi oboma stranami na najvyššej úrovni začiatkom októbra. Čínska strana charakterizovala stretnutie akoo plánovaných rokovaniach. Konkrétny termín rokovaní však stále nebol zverejnený.Čínska delegácia v piatok nečakane zrušila návštevu poľnohospodárskych štátov Montana a Nebraska, ktorá bola naplánovaná po ukončení pracovných rokovaní vo Washingtone. Čínski predstavitelia, vrátane tajomníka čínskeho ministerstva poľnohospodárstva Chana Ťüna, mali pôvodne na budúci týždeň ako gesto dobrej vôle navštíviť oba poľnohospodárske regióny. Nakoniec sa však predčasne vrátili do Pekingu. Súčasťou rokovaní je aj zvýšenie exportu poľnohospodárskych produktov z USA do Číny.Skrátenie návštevy USA čínskou delegáciou rovnako ako Trumpove vyhlásenia zhoršili vyhliadky na rýchle ukončenie obchodných rokovaní. Keď Trump pred vyše rokom začal obchodnú vojnu, tvrdil, že je ľahké vyhrať takýto konflikt. Americká vláda odvtedy ohlásila a sčasti aj zaviedla clá na čínske tovary v celkovej hodnote okolo 500 miliárd USD (453,31 miliardy eur), na ktoré Peking zareagoval odvetnými opatreniami.(1 EUR = 1,1030 USD)