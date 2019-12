Ukončili prvú fázu asanácie bytovky, v ktorej vybuchol plyn

Na archívnej sníme špecializovaná stavebná firma z Českej republiky začala v pondelok ráno 16. decembra 2019 s postupnou likvidáciou najvyšších poschodí bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorý 6. decembra zničil výbuch plynu. Bytovku likvidujú pomocou špeciálneho stroja so 68-metrovým ramenom. Technika prišla aj za asistencie polície z Česka do Prešova v piatok (13. 12.) popoludní. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 18. decembra (TASR) – Prvú fázu asanácie bytovky na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove, v ktorej 6. decembra vybuchol plyn, v stredu popoludní ukončili. Obyvatelia Mukačevskej 9 sa môžu vrátiť do svojich bytov. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.Obyvatelia bytovky Mukačevská 9 sa v nej od výbuchu vo vedľajšom bytovom dome nemohli zdržiavať z preventívno-bezpečnostných dôvodov. Ako Tomek povedal, svoje byty by mali počas štvrtka sprístupniť zástupcom distribučných spoločností z dôvodu vykonania revíznych skúšok. Od utorkového (17. 12.) večera sa vo svojich bytoch nepretržite môžu zdržiavať aj obyvatelia bytoviek č. 5, 11 a 13.uviedol s tým, že mesto českej firme ďakuje za profesionálne odvedenú prácu, pomoc a solidaritu., dodal s tým, že likvidáciu zvyšných častí bytovky Mukačevská 7, respektíve druhú fázu asanácie, bude realizovať iná firma s bežnou technikou.Odvoz a uskladnenie sutín z Mukačevskej ulice chce radnica zabezpečiť v čo najkratšom čase.uviedol Tomek.Ako dodal, mimoriadna situácia v Prešove potrvá, až kým nebudú ukončené záchranné práce a kým nepominú všetky okolnosti ohrozujúce život a zdravie občanov.Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná. Nepodarilo sa ju nájsť ani počas doterajšej sanácie budovy. Bytovku začali búrať v pondelok (16. 12.). Krízový štáb napokon rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. Okrem zničenej bytovky museli svoje domovy dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.