Ukrajina blahoželala k narodeninám odsúdenému za vraždu

Kyjev 16. augusta (TASR) - Ukrajinské ministerstvo vnútra zablahoželalo v piatok k 30. narodeninám bývalému ukrajinskému vojakovi, ktorého v Taliansku odsúdili na 24 rokov väzenia za vraždu talianskeho fotografa a jeho ruského tlmočníka v prvých dňoch konfliktu na východe Ukrajiny.uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra na Facebooku.Podľa agentúry Ukrinform ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dal pokyn ministerstvu zahraničných vecí a generálnej prokuratúre, aby urýchlene vyriešili otázku návratu Markiva do vlasti.Súd v talianskom meste Pavia odsúdil Markiva na 24 rokov väzenia 12. júla 2019. V prospech Markiva na súde svedčil ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov. Tvrdil, že jeo nevine obžalovaného. Rozsudok označil za "" a oznámil, že proti nemu bude podané odvolanie. Na Twitteri opísal Markiva akoVitalij Markiv s dvojakým ukrajinsko-talianskym občianstvom sa v roku 2014 zapojil do bojov proti separatistom v Donbase ako dobrovoľník. Neskôr sa stal príslušníkom ukrajinskej národnej gardy.Fotograf Andrea Rocchelli a jeho asistent Andrej Mironov — bývalý sovietsky disident — zahynuli v máji 2014 blízko mesta Slovjansk po tom, ako ich zasiahol šrapnel z mínometného granátu. Išlo pritom o prvé obete tamojšej vojny spomedzi zástupcov médií.Francúzsky fotograf William Roquelon, ktorý cestoval s Rocchellim a Mironovom, vtedy utrpel vážne zranenia.Podľa obžaloby Markiv odovzdal informáciu o prítomnosti novinárov ukrajinskej armáde, takže išlo o úmyselnú vraždu.Markiva zatkli v júni 2017 na letisku v Bologni, keď pricestoval do Talianska z Ukrajiny.