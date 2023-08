Ukrajina bola za oboma útokmi na Krymský most, potvrdil Danilov

3.8.2023 (SITA.sk) - Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov potvrdil, že Ukrajina bola zapojená do oboch útokov na Krymský most . V štátnej televízii potvrdil účasť Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) na oboch incidentoch. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Most, ktorý spája okupovaný Krymský polostrov s ruskou pevninou, po prvý raz poškodil výbuch v októbri 2022. Niekoľko úsekov cestného mosta sa zrútilo, čo si vynútilo jeho uzavretie pre dopravu. Ďalší útok sa odohral 17. júla, keď most poškodili dva výbuchy.V čase incidentov sa Ukrajina k výbuchom neprihlásila. Šéf SBU Vasyľ Maľuk však koncom júla uznal účasť bezpečnostnej služby na októbrovom výbuchu.