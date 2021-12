Ukrajina by mohla použiť na znovuzískanie povstaleckých regiónov silu, obáva sa Rusko

Ukrajina nechce povstalecké regióny násilím

Ukrajina je uväznená v ťahaniciach s Ruskom

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko vo štvrtok vyjadrilo znepokojenie nad rétorikou ukrajinského vedenia. Kremeľ uviedol, že to vyvoláva obavy z možnej eskalácie napätia v separatistických regiónoch na východe Ukrajiny.Jej predstavitelia i Západ sa obávajú hromadenia ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny, pretože by to podľa nich mohlo byť predzvesťou invázie. Moskva však trvá na tom, že nič také nemá v úmysle, a obvinila Ukrajinu a jej západných podporovateľov, že si vymýšľajú a zakrývajú tým svoje údajne agresívne plány.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že „agresívna a čoraz intenzívnejšia provokatívna akcia ukrajinských úradov“ dáva dôvod na obavy z možného vzplanutia nepriateľských akcií. Peskov podotkol, že nedávne vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ďalších ukrajinských predstaviteľov naznačujú, že ukrajinské vedenie nevylučuje použitie sily.„Pravdepodobnosť nepriateľských akcií na Ukrajine zostáva stále vysoká,“ povedal Peskov v konferenčnom hovore s novinármi.Denis Pušilin, hlava samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky, v ruskej štátnej televízii povedal, že ak bude región čeliť ukrajinskému útoku, môže sa obrátiť na Moskvu so žiadosťou o vojenskú pomoc. Ukrajinskí predstavitelia však popreli úmysel získať späť povstalecké regióny násilím.Ukrajina je uväznená v ťahaniciach s Ruskom, ktoré v roku 2014 anektovalo polostrov Krym a odvtedy podporuje separatistov na východe Ukrajiny. Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a Moskvou podporovanými separatistami si doteraz vyžiadali viac ako 14-tisíc ľudských životov a zničili priemyselné srdce Ukrajiny.Kyjev sa odvtedy usiluje o získanie podpory zo strany Západu. Ukrajinsko-ruské napätie sa tento rok opäť zvýšilo po tom, čo Moskva zvýšila počet vojakov v blízkosti svojich hraníc s Ukrajinou vrátane Krymu, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie.