Ukrajina by podľa Orbána mala byť nárazníkovým štátom, nie členom EÚ

26.7.2025 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že jeho krajina navrhuje Ukrajincom „strategickú spoluprácu“ namiesto úplnej integrácie do Európskej únie z dôvodu obáv zo zatiahnutia EÚ do vojny. Vyjadrenie Orbána na mikroblogovacej sieti X cituje web Ukrajinská pravda.Orbán zároveň nazval Ukrajinu „nárazníkovým štátom“. „Osud Ukrajiny je dnes taký, že je nárazníkovým štátom susediacim s Ruskom. To nie je osud, ktorý sme ochotní prijať. Maďari sa z toho len nedávno dostali. Aj my sme boli nárazníkovým štátom počas studenej vojny. Neboli sme súčasťou Sovietskeho zväzu, ale nachádzali sme sa na jeho západnom okraji, na východnom okraji západného sveta. Boli sme nárazníkovou zónou," konštatoval maďarský premiér.„Nechceme sa vrátiť do tejto pozície. Tam sa teraz nachádza Ukrajina. Možno to nie je pohodlné; v skutočnosti to nie je dobré; chcú sa z toho vymaniť, ale história je taká, že adresu krajiny zmeniť nemôžete,“ dodal Orbán.