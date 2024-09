Ukrajina chce kontrolovať územia v Kurskej oblasti na neurčito. Je to kľúčová súčasť „víťazného plánu“, uviedol Zelenskyj

Súčasť plánu na ukončenie vojny

Utajovaná protiofenzíva

4.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok načrtol svoje plány týkajúce sa územia, ktoré jeho sily obsadili v Rusku.Ako referuje web news.sky.com, Zelenskyj povedal, že Ukrajina si po nečakanej protiofenzíve zo začiatku augusta ponechá územia v Kurskej oblasti na neurčito.Kyjev tvrdí, že momentálne kontroluje približne 1 300 kilometrov štvorcových a zadržiava stovky vojnových zajatcov.„Nepotrebujeme ich pôdu. Nechceme tam priniesť náš ukrajinský spôsob života," povedal Zelenskyj pre NBC News počas svojho prvého osobného rozhovoru od začiatku protiofenzívy. Namiesto toho bude Ukrajina údajne „držať" toto územie ako kľúčovú súčasť „víťazného plánu" Zelenského na ukončenie vojny.„Zatiaľ to potrebujeme," povedal o Kurskej oblasti a dodal, že návrh na urýchlenie konca vojny predloží medzinárodným partnerom, ako sú USA, kam má zavítať koncom tohto mesiaca. Zelenskyj zároveň odmietol vylúčiť zabratie väčšieho územia.Augustová protiofenzíva bola utajená pred všetkými, vrátane spojencov a údajne aj vlastnej ukrajinskej spravodajskej služby. Zelenskyj povedal, že to bolo spôsobené ponaučením z protiofenzívy z minulého leta, o ktorej sa veľa hovorilo, čo dalo Rusku čas na prípravu.„Nikoho sme neinformovali. A nie je to otázka nedostatku dôvery," povedal Zelenskyj.„Nevedeli to ani ukrajinské spravodajské služby. Maximálne som zmenšil okruh ľudí, ktorí o tejto operácii vedeli. Myslím si, že to bol jeden z dôvodov, prečo to bolo úspešné."