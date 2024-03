Ukrajina chce na júlovom samite NATO spraviť významný krok ku členstvu v aliancii, tvrdí Dmytro Kuleba

19.3.2024 (SITA.sk) - Ukrajina sa snaží zabezpečiť „silný a ďalekosiahly krok“ smerom k členstvu v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) na júlovom samite aliancie vo Washingtone.Ako referuje web The Guardian, uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba „Myslíme si, že Ukrajina spĺňa hlavné kritériá členstva, ktorými je schopnosť brániť hranice NATO. To je to, čo robíme, keď bránime Ukrajinu,“ povedal novinárom.„Dovoľte mi povedať toto. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme na samite vo Washingtone urobili silný a ďalekosiahly krok smerom k členstvu Ukrajiny v NATO.“Ukrajinské vedenie zostalo trpko sklamané, keď pod tlakom USA a Nemecka aliancia na svojom minuloročnom samite vydala vyhlásenie, že Ukrajina dostane pozvánku, keď to umožnia podmienky, čím v podstate odmietla žiadosť Ukrajiny o konkrétny dátum.