Ukrajina chce od USA kúpiť „aspoň“ 10 systémov protivzdušnej obrany Patriot

18.4.2025 (SITA.sk) - Ukrajina chce od Spojených štátov kúpiť aspoň 10 raketových obranných systémov Patriot na ochranu pred ruskými útokmi. Vo štvrtok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . Poznamenal, že o to požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa , ktorý mu prisľúbil, že „na tom bude pracovať“.„Ukrajina je pripravená zakúpiť aspoň 10 systémov. Povedal som prezidentovi Trumpovi o tomto minime počas nášho telefonického rozhovoru,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. „Povedal mi, že Amerika na tom bude pracovať. Zatiaľ nemám žiadne ďalšie informácie,“ dodal Zelenskyj.Kyjev pravidelne žiada spojencov o poskytnutie ďalších systémov protivzdušnej obrany, varujúc, že by mohol čeliť ich nedostatku, keďže Ukrajina denne čelí ruským útokom. Podľa Centra pre strategické a medzinárodné štúdie je Patriot v prepočte na kus najdrahší zbraňový systém, ktorý Spojené štáty dodali Ukrajine.Celkové náklady na Patriot sa odhadujú na približne 1,1 miliardy dolárov - 400 miliónov dolárov za systém a 690 miliónov dolárov za rakety.