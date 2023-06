Ukrajina chce udržiavať silnú polmiliónovú armádu a vývoz do EÚ by poskytol Kyjevu 200 miliárd dolárov ročne

Členstvo v NATO a EÚ

Export Ruska a Číny do Európy

22.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajina si stanovila za cieľ v priebehu desiatich rokov zväčšiť svoj hrubý domáci produkt (HDP) zo 161 miliárd dolárov na jeden bilión dolárov.Krajina totiž potrebuje udržiavať silnú armádu s viac ako 500-tisíc príslušníkmi a rozvíjať sociálny, vzdelávací a zdravotnícky sektor.Uviedla to ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre ekonomický rozvoj a obchod Julia Svyrydenková na Konferencii o obnove Ukrajiny v Londýne. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Svyrydenková dodala, že dvomi hlavnými predpokladmi pre splnenie ekonomického cieľa je členstvo v NATO Európskej únii . Krajina podľa vicepremiérky chce zredukovať redistribúciu HDP prostredníctvom rozpočtu na 25 percent.Svyrydenková poznamenala, že ak ruský a čínsky export do EÚ nahradí ukrajinský vývoz, poskytne to Kyjevu možnosť zvýšiť vývoz o viac ako 200 miliárd dolárov ročne.„Teraz pracujeme na konkurenčnom daňovom systéme a sústreďujeme sa na rozvoj moderného trhu práce s cieľom riešiť výzvy povojnovej obnovy Ukrajiny,“ dodala vicepremiérka.Podľa odhadu ukrajinského ministerstva financií HDP krajiny vlani klesol na 161 miliárd dolárov z úrovne viac ako 200 miliárd dolárov.