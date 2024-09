Ukrajina chce viac ako 150 krajín na mierovom samite, jej zámerom je podľa Šmyhaľa aj účasť Ruska

10.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajina chce do druhého mierového samitu zapojiť viac ako 150 krajín vrátane predstaviteľov Ruska. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ Zdôraznil, že je dôležité zapojiť ruských predstaviteľov do druhého mierového samitu a „priviesť ich k stolu, čím budú znemožnené manipulácia a klamstvá“.„Tento široký diplomatický stôl, kde bude sedieť viac ako 100 krajín, a chceme, aby to bolo ešte viac, aby to bolo viac ako 150 krajín, ukážu schopnosť alebo neschopnosť Ruska rokovať o mieri. To sa ukáže pri tomto stole,“ povedal Šmyhaľ.Skonštatoval, že priame vyjednávanie s Rusmi často vedie k tomu, že Rusi „vždy klamú, manipulujú, prekrúcajú fakty a šíria dezinformácie“.