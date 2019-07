Ukrajina chce vziať časť právomocí civilnej kontrarozviedke

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 29. júla (TASR) - Ukrajina chce v rámci reformy štátnej správy odobrať časť právomocí civilnej kontrarozviedke - Ukrajinskej bezpečnostnej službe (SBU). V rozhovore pre ukrajinskú spravodajskú stanicu Kanal 24 to vyhlásil tajomník rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (RNBOU) Olexandr Danyľuk. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax.Danyľuk v rozhovore zdôraznil, že bez reformy SBU nemajú ostatné reformy zmysel, keďže civilná kontrarozviedka je tradične prepojená s mnohými inými oblasťami.Tajomník RNBOU je presvedčený, že SBU by sa mala stať silnou organizáciou, avšak prevažne vo svojej hlavnej oblasti, ktorou je kontrarozviedka. Ostatné funkcie, akými sú napríklad boj s korupciou alebo činnosť v ekonomickej sfére, by podľa neho mali byť SBU odobraté.Danyľuk ďalej zdôraznil, že táto myšlienka má podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj západných partnerov Ukrajiny, ktorí by sa mali na príprave potrebných zákonov priamo podieľať.