Ukrajina Donbas nepotrebuje a suverenitu dosiahne len s Ruskom, myslí si Putin

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajina môže byť stabilná a úspešná len v prípade, že si udrží priateľské puto s Ruskom. V článku, ktorý vyšiel v pondelok, sa tak vyjadril ruský prezident Vladimir Putin s tým, že Rusi a Ukrajinci sú „bratské“ národy.Ukrajinu však zároveň obvinil, že vôbec nemá v úmysle dodržať mierovú dohodu z roku 2015, ktorej cieľom bolo ukončenie konfliktu so separatistami na východe krajiny, podporovanými Ruskom.„Som presvedčený, že skutočná suverenita Ukrajiny je možná len v partnerstve s Ruskom,“ konštatuje v článku, ktorý zverejnili na oficiálnej webstránke Kremľa. „Naše spirituálne, ľudské a civilizačné putá sa formovali po stáročia a pramenia z rovnakých zdrojov, posilnili ich spoločné strasti, úspechy a víťazstvá,“ uvádza ďalej.Putinov hovorca Dmitrij Peskov sa v utorok vyhol odpovedi na otázku, či by Rusko mohlo podniknúť kroky smerujúce k pričleneniu rebelmi kontrolovaných oblastí ukrajinského Donbasu. „Túto otázku by som nechal nezodpovedanú,“ reagoval Peskov počas konferenčného hovoru s novinármi.Putin tiež vo svojom článku, ktorý zverejnili v ruštine aj ukrajinčine, obvinil Západ, že metodicky pracuje na narušení historických spojení medzi dvoma susedmi a snaží sa Ukrajinu zmeniť na kľúčovú hradbu na zadržanie Ruska. „Západní autori protiruského projektu nastavili ukrajinský politický systém tak, že i keď sa prezidenti, členovia parlamentu a ministri menia, postoj oddelenia od (Ruska) a nepriateľstvo voči Rusku zostávajú,“ napísal Putin, podľa ktorého „dnes 'skutočný' ukrajinský patriot je len ten, kto nenávidí Rusko“ a dokonca celá ukrajinská štátnosť, „ako ju chápeme“, je podľa neho navrhnutá tak, aby ďalej stavala výlučne na tejto myšlienke.Boje medzi ukrajinskými jednotkami a separatistami podporovanými Ruskom vypukli v Donbase, priemyselnom srdci Ukrajiny, krátko po anexii ukrajinského polostrova Krym v roku 2014. Počas sedemročného konfliktu prišlo o život viac ako 14-tisíc ľudí.Dohoda z roku 2015, ktorú sprostredkovali Francúzsko a Nemecko, zaviazala Ukrajinu poskytnúť povstaleckým regiónom rozsiahlu autonómiu a amnestie pre povstalcov. V dohode sa tiež stanovilo, že Ukrajina získa úplnú kontrolu nad svojimi hranicami s Ruskom na „povstaleckých územiach“ až po zvolení miestnych lídrov a zákonodarných orgánov. Mnoho Ukrajincov však dohodu vníma ako zradu národných záujmov.Podľa Putina Ukrajina nesplnila svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a rada by sa vyhla jej dodržaniu.„Som čoraz viac presvedčený, že Kyjev Donbas jednoducho nepotrebuje,“ tvrdí Putin a zdôvodňuje to tým, že „v prvom rade, obyvatelia týchto oblastí nikdy neprijmú pravidlá, ktoré sa pokúsili a stále skúšajú nastoliť silou, blokádami a vyhrážkami“.Ruský líder zároveň poznamenal, že Ukrajina získala rozsiahle územia na juhovýchode a v ďalších oblastiach v čase, keď bola súčasťou Sovietskeho zväzu.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na žiadosť o reakciu na Putinov článok odpovedal, že ho zanalyzuje a neskôr sa k nemu podrobne vyjadrí. Poznamenal však, že napriek Putinovej zmienke o „bratských“ národoch, boli ruské skutky všetko možné len nie bratské. „Vyzerá to skôr ako Kain a Ábel,“ povedal Zelenskyj, ktorý sa už celé mesiace snaží o stretnutie s ruským prezidentom.