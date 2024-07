Ukrajina dostala prvé stíhačky F-16, prvá skupina pilotov už výcvik absolvovala

31.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajina dostala prvé stíhačky F-16, ktoré sa mesiace snažila získať pre boj proti ruským raketovým útokom. Pre agentúru The Associated Press to potvrdil americký predstaviteľ.Ukrajina mesiace svojich západných spojencov žiadala, aby pre ňu zadovážili stroje F-16. Kyjev argumentuje, že tieto bojové lietadlá sú nevyhnutne potrebné na boj proti raketovým úderom zo strany Ruska. Stíhačky F-16 sa totiž špecializujú na potláčanie nepriateľskej protivzdušnej obrany.USA školia ukrajinských pilotov pre používanie strojov F-16, pričom prvá skupina pilotov už výcvik absolvovala.Nie je jasné, koľko lietadiel bolo Kyjevu v rámci prvej dodávky poskytnutých, ani to, ktoré štáty ich poskytli. Ukrajinská vláda prevzatie lietadiel ešte nepotvrdila. O príchode stíhačiek F-16 na Ukrajinu ako prvá informovala agentúra Bloomberg.