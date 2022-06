Ukrajina dostane odpoveď na žiadosť o členstvo v Európskej únii do konca budúceho týždňa, tvrdí von der Leyenová

11.6.2022 (Webnoviny.sk) - Odpoveď Európskej únie na žiadosť Ukrajiny o prijatie za člena bloku bude hotová do konca budúceho týždňa. Povedala to v sobotu počas návštevy Kyjeva predsedníčka Európskej komisie (EK) Na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Volodymyrom Zelenským šéfka EK uviedla, že diskusie s ukrajinským lídrom „nám umožnia do konca budúceho týždňa dokončiť posudzovanie," či odporučíme Ukrajinu za kandidátsku krajinu na členstvo.Odporúčanie by bolo predbežným krokom v dlhom procese. Informuje o tom portál news.sky.com.Von der Leyenová Zelenskému povedala, že napriek pokroku v reformách administratívy a ďalších oblastí je stále potrebné veľa urobiť. „Urobili ste veľa v posilnení vlády zákona, ale stále sú potrebné reformy, napríklad v boji proti korupcii," konštatovala.Zelenskyj sa vyjadril, že „celá Európa je pre Rusko terčom a Ukrajina je len prvou etapou tejto agresie". „Preto pozitívna odpoveď EÚ na žiadosť Ukrajiny o členstvo môže byť pozitívnou odpoveďou na otázku, či európsky projekt má vôbec budúcnosť," vyhlásil.