Ukrajina dostane pokročilejšie zbrane a možno tam pôjdu aj americkí vojaci

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Takmer 50 vedúcich predstaviteľov obrany z celého sveta sa v pondelok dohodlo na odoslaní pokročilejších zbraní na Ukrajinu vrátane odpaľovacieho zariadenia Harpoon a rakiet na ochranu jej pobrežia. Novinárom to po stretnutí povedal americký minister obrany Lloyd Austin Americký generál Mark Milley zasa vyhlásil, že trvá diskusia na „nízkej úrovni" o tom, ako by USA potrebovali upraviť výcvik ukrajinských síl a či by niektorí vojaci Spojených štátov mali mať základňu na Ukrajine.USA pred vojnou stiahli svojich niekoľko vojakov z Ukrajiny a neplánujú tam poslať bojové jednotky. Milleyho komentáre ponechali otvorenú možnosť, že by sa vojaci mohli vrátiť z dôvodu bezpečnosti veľvyslanectva alebo pre inú nebojovú úlohu.