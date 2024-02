Ukrajina dostane stíhačky F-16 v plánovanom termíne, oficiálne začala pôsobiť aj koalícia dronov

15.2.2024 (SITA.sk) - Dodávky stíhačiek F-16 Ukrajine „sa budú realizovať podľa plánu stanoveného v dohodách s partnermi". Napísal to na Facebooku ukrajinský minister obrany Rustem Umerov po zasadaní kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny.Dodal, že oficiálne začala pôsobiť aj koalícia dronov a zapojilo sa do nej osem krajín, a to Švédsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko, Nemecko, Litva, Estónsko, Holandsko a Lotyšsko. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.