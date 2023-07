Ukrajina je podľa šéfa estónskej rozviedky blízko k veľkému úspechu na fronte, vyzdvihol viacero úspešných akcií

14.7.2023 (SITA.sk) - Počínanie ukrajinských jednotiek počas protiofenzívy a náznaky komplikácií pre ruskú okupačnú armádu môžu znamenať, že Ukrajina by sa mohla v blízkej budúcnosti dočkaťAko uvádza web Ukrajinská pravda, povedal to šéf estónskej rozviedky Margo Grosberg. Ukrajinské ozbrojené sily ničia ruské veliteľské stanovištia a logistické centrá a dosahujú úspechy v oblastiach pri Bachmute , pričom sa množia správy o možnom vyčerpaní ruských vojakov.„To všetko naznačuje, že Ukrajinci sú blízko k veľkému úspechu,“ povedal Grosberg. Okrem postupov v okolí Bachmutu spomenul ďalšie úspešné akcie. Hlavne v Záporožžskej oblasti , pričom osobitne vyzdvihol útok na hotel v Berďansku, pri ktorom tento týždeň zahynul zástupca veliteľa ruskej armády na juhu Ukrajiny Oleg Cokov.Grosberg taktiež poukázal na odvolanie ruského generála Ivana Popova za to, že kritizoval generálny štáb ruských ozbrojených síl a najvyššie vedenie ruského ministerstva obrany. „To všetko naznačuje, že zásoby Ruskej federácie sa míňajú, keďže jednotky nie sú rotované,“ skonštatoval Grosberg.