Ukrajina je veľmi vďačná za zvýšenie dodávok zbraní zo Západu, Rusi sa vraj trasú

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina je „veľmi vďačná" za zvýšenie dodávok západnej vojenskej pomoci počas posledného mesiaca. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter to konštatoval tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Ukrajinské sily podľa neho niektoré z týchto zariadení použili na Antonivský most v Chersonskej oblasti, ktorý predstavuje dôležitú dopravnú tepnu pre zásobovanie ruských síl umiestnených západne od rieky Dnipro.„Poškodenie (Antonivského) mosta ukazuje, ako citlivo pracuje moderné vojenské zariadenie - nepriateľ sa trasie a partneri sú potešení z toho, ako rýchlo a efektívne to naša armáda zvládla," vyjadril sa Danilov a dodal, že Rusko posúva „jednotky smerom na Cherson ".Analytici podľa CNN naznačujú, že Rusko posilňuje svoje pozície v Chersonskej a Zaporižžskej oblasti pred očakávanou ukrajinskou protiofenzívou. „Táto vojna povedie k dekolonizácii Ruskej federácie," dodal Danilov.