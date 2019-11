Ukrajina kritizuje Apple, že okupovaný Krym zobrazuje ako súčasť Ruska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 28. novembra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok kritizovala americkú technologickú spoločnosť Apple za to, že Ruskom anektovaný Krymský polostrov na svojich mapách a aplikáciách o počasí začala od stredy zobrazovať ako súčasť Ruska. Informovala o tom agentúra AFP.O tom, že Apple vyhovel požiadavke Ruska a Krym začal na svojich mapách a v aplikáciách znázorňovať ako ruské teritórium, informovali v stredu ruskí poslanci. Od stredy sa sporný čiernomorský polostrov spolu so svojimi najväčšími mestami Sevastopol a Simferopol ruským užívateľom zobrazuje ako súčasť Ruska.Ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko na Twitteri na spomínaný krok Apple zareagoval slovami: "Predstavte si, že vaše návrhy a myšlienky, roky vašej práce a kus vášho srdca ukradne váš najhorší nepriateľ a potom nejakému ignorantovi na vašej bolesti vôbec nezáleží." Takto sa Ukrajinci podľa jeho slov cítia, keď Apple vyhlasuje, že Krym patrí Rusku. Prystajko Apple odporučil, aby sa radšej ako globálnej politike venoval novým technológiám a zábavnému priemyslu, ktoré predstavujú jeho silnejšiu stránku.Niektorí Ukrajinci vyzývajú na bojkot zariadení firmy Apple.Rusko na jar roku 2014 obsadilo dovtedy ukrajinský Krym a následne tam zorganizovalo referendum o sebaurčení. Väčšina obyvateľstva sa v ňom vyslovila za pripojenie Krymu k Ruskej federácii.Dňa 18. marca 2014 bola v Kremli podpísaná zmluva o prijatí Krymu a Sevastopola do Ruska. Západné krajiny však anexiu Krymu neuznali a na Rusko uvalili sankcie. Ukrajinské vedenie oficiálne označuje Krym ako dočasne okupované územie.