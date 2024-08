Ukrajina má miliardové straty pre tieňový obchod s cigaretami, za peniaze mohla kúpiť 30 stíhačiek F-16

Napriek poklesu je úroveň stále vysoká

Posilnenie štátnej kontroly

27.8.2024 (SITA.sk) - Tieňový obchod s tabakovými výrobkami na Ukrajine spôsobuje rozpočtu krajiny miliardové straty. Konštatuje sa to v správe Americkej obchodnej komory na Ukrajine (ACC) , informuje portál biz.censor.net.„Straty štátneho rozpočtu z nelegálnych trhov v rôznych odvetviach hospodárstva sú obrovské. Len tieňový obchod s tabakovými výrobkami viedol v rokoch 2022 a 23 k rozpočtovým stratám vo výške 42,5 miliardy hrivien (viac ako 1 miliarda dolárov). Za tieto prostriedky by bolo možné kúpiť 30 stíhačiek F-16, ktoré sú kriticky potrebné na ochranu oblohy nad Ukrajinou," uviedla ACC.Okrem toho odstránenie tieňových trhov by podľa komory zabezpečilo na Ukrajine rovnaké podmienky pre podnikanie a zvýšilo by jej investičnú atraktivitu.Zo štúdie spoločnosti Kantar Ukraine vyplýva, že v prvom kvartáli tohto roka celkový podiel nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami na Ukrajine sa znížil na 19,1 percenta z úrovne 25,7 percenta v závere roku 2023.Aj táto úroveň je však vysoká, keďže ročné rozpočtové straty sa odhadujú na 24 miliárd hrivien a objem trhu s nelegálnymi cigaretami na Ukrajine na 7 miliárd kusov. Na porovnanie, napríklad v Poľsku tvoria nelegálne cigarety len 4,2 percenta trhu.Redukcia trhu s nelegálne vyrobenými cigaretami môže súvisieť s posilnením štátnej kontroly predaja. Napríklad v polovici mája vykonali súčasne 24 prehliadok v továrňach a skladoch štyroch výrobcov cigariet, ktorí sú podozriví z nelegálnej výroby tabakových výrobkov a ich ďalšieho predaja na Ukrajine a v krajinách EÚ.Pri prehliadkach vyšetrovatelia objavili viac ako 1 milión balení cigariet bez kolkov na spotrebnú daň, poznamenáva biz.censor.net.Ukrajina je podľa štúdie spoločnosti KPMG druhým najväčším trhom s nelegálnym tabakom v Európe, hneď za Francúzskom, a nezákonné aktivity majú vplyv aj na vnútorný trh únie. Značka Compliment je najrozšírenejšiu nelegálnou značkou v Európe a patrí medzi najpoužívanejšie značky nelegálnych cigariet v Poľsku, Slovinsku aj na Slovensku.