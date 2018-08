Ukrajina má nový tank, podľa Porošenka zničí nepriateľské tanky

Ukrajinský prezident Petro Porošenko, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 13. augusta (TASR) - Ukrajina vyvinula a vyrobila nový moderný bojový tank T-72AMT, ktorý momentálne prechádza streleckými skúškami. Oznámil to v pondelok ukrajinský prezident Petro Porošenko.napísal Porošenko na svojom facebookovom účte a pridal video z testov.Nové bojové vozidlo v priebehu testov pracuje vo všetkých režimoch streľby, používa rôzne druhy munície vrátane vysokopresných riadených rakiet Kombat, uviedol Porošenko. Poznamenal, že kapacita Kombatu je dostatočná na to, aby zničila aj tie najchránenejšie nepriateľské tanky, a vďaka použitiu vysokopresných zbraní je možné zničiť nepriateľské obrnené vozidlá do vzdialenosti piatich kilometrov.Nový tank má aj zariadenia na nočné videnie s modernými elektrónovými optickými prevodníkmi tretej generácie pre všetkých členov posádky a nočný zameriavač na vystreľovanie vysokopresných rakiet.Prezident dodal, že posilňovanie ukrajinských vojenských obranných spôsobilostí pokračuje.