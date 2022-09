Ukrajina môže dodávať Poľsku elektrinu, chce pomôcť so znížením jeho spotreby uhlia

Ukrajina je pripravená dodať Poľsku elektrinu a pomôcť znížiť jeho spotrebu uhlia na výrobu elektriny vzhľadom na očakávanú energetickú krízu

V piatok to povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki , ktorý s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom a ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským v Kyjive rokoval o vojenskej a energetickej bezpečnosti v čase, keď sa región pokúša znížiť svoju závislosť na ruských energiách.

Morawiecki sa poďakoval Zelenskému za jeho „pochopenie“ a pripravenosť poskytnúť potrebnú pomoc v krátkom čase.

9.9.2022 (Webnoviny.sk) -„Dnes, pre embargo na ruské uhlie, dovážame uhlie z celého sveta. Ak ho nemáme spaľovať v poľských elektrárňach, mohli by sme podľa možnosti využiť nejakú energiu z Ukrajiny. Prezident mi povedal, že áno, čoskoro to bude možné,“ povedal predseda poľskej vlády na spoločnej tlačovej konferencii.Lídri diskutovali aj o spôsoboch, ako urýchlene odľahčiť premávku na hraničných priechodoch , keď kamióny čakajú na prechod z oboch strán, ale najmä na vstup do Poľska.Morawiecki tiež spomenul zisky ukrajinských síl proti ruským silám v Charkivskej oblasti a naznačil, že Európska komisia ešte Ukrajine neposkytla miliardovú finančnú pomoc , ktorú sľúbila v lete. Zelenskyj sa poďakoval obom lídrom za ich úsilie, aby EÚ uvoľnila 5 miliárd eur na dlhodobú pomoc.