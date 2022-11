Ukrajina neuvažuje o rokovaniach s Ruskom. Putin musí niesť zodpovednosť za vojnu, ktorú začal, tvrdí Kostin

Musí niesť zodpovednosť

Ľudia trpia na Ukrajine

Dôležitosť medzinárodnej spolupráce

Zabíjanie a znásilňovanie

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina neuvažuje o rokovaniach s Ruskom o ukončení vojny. Pre BBC to povedal ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.Americké médiá nedávno informovali, že americkí predstavitelia nabádajú ukrajinských lídrov, aby zmiernili svoje postoje k rokovaniam. Podľa Kostina však Rusko musí niesť zodpovednosť za vojnu, ktorú začalo.Chcel by vytvorenie špeciálneho medzinárodného tribunálu a zopakoval požiadavku na vojnové reparácie, ktoré by pochádzali zo skonfiškovaného ruského majetku. Kostin tiež odmietol obavy, že vojna spôsobuje utrpenie na celom svete, nielen na Ukrajine.„Ľudia trpia pre agresiu (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajine,“ povedal pre BBC vo svojej kancelárii v Kyjeve.„Nepočujú rakety. Nevedia, čo je bombardovanie. Nevedia, čo je zabíjanie, znásilňovanie, rabovanie,“ skonštatoval s tým, že Európania síce platia vyššie ceny za jedlo a palivo, ale Ukrajinci podľa neho „v rovnakom boji platia svojimi životmi“. „Nemyslím, že by otázka obnovenia rokovaní bola možná,“ dodal rázne.Mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa nekonali od počiatočných týždňov invázie, no v júli sa krajiny prostredníctvom OSN a Turecka dohodli na umožnení vývozu obilia.BBC však pripomína, že napriek Kostinovej požiadavke na medzinárodný tribunál, to bude podľa expertov zložité. Ukrajina ani Rusko, napríklad, nie sú signatármi Rímskeho štatútu, na základe ktorého vznikol Medzinárodný trestný súd.Napriek tomu Kostin zdôrazňuje dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri zbieraní dôkazov a výpovedí svedkov pre vystavanie právneho prípadu.Znaky úmyselného zabíjania a mučenia podľa jeho slov nachádzajú „prakticky v každej dedine a každom meste“ a množia sa tiež prípady znásilnení a sexuálneho násilia voči ženám a deťom.Keď Kostin preberal post generálneho prokurátora od svojej predchodkyne Iryny Venediktovej, mali 40 prípadov, teraz podľa neho vyšetrujú viac ako 100.