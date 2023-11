Ukrajina očakáva výššiu intenzitu ruských útokov na infraštruktúru. Zelenskyj sa chce sústrediť na obranu a prežitie zimy

Očakávajú vyšší počet útokov

Pomohlo aj Slovensko

13.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Rusko môže zvýšiť intenzitu útokov na ukrajinskú infraštruktúru a všetka pozornosť na Ukrajine sa musí sústrediť na ochranu pred teroristickými útokmi a reakciu na ne.Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to v nedeľňajšom príhovore k národu.„Takmer polovica novembra je za nami a musíme byť pripravení, že nepriateľ môže zvýšiť počet útokov dronmi alebo raketami na našu infraštruktúru. Rusko sa pripravuje na zimu. A Ukrajina sa musí zamerať na ochranu, na reakciu na teroristov, na všetko, čo môže Ukrajina urobiť, aby uľahčila našim ľuďom prežiť túto zimu a rozšírila možnosti našich vojakov,“ vyhlásil ukrajinský líder.Zelenskyj zároveň poďakoval všetkým partnerom, ktorí dodali Ukrajine systémy protivzdušnej obrany.„Sú to rôzne krajiny - USA, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Taliansko, Rumunsko, Švédsko, Holandsko, Slovensko, Česko, Bulharsko, Poľsko, pobaltské krajiny a ďalšie... Nie o všetkom sa dá otvorene hovoriť, ale ukrajinský protivzdušný štít je silnejší ako pred rokom. Teraz sú naše kapacity širšie, ale, bohužiaľ, to stále nie je plná ochrana celého územia. Pracujeme na tom, aby bola táto ochrana ešte silnejšia,“ skonštatoval Zelenskyj.