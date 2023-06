Ukrajina očakáva, že na samite vo Vilniuse dostane od NATO jasný signál ohľadom jej členstva v aliancii

23.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov očakáva, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) na júlovom samite vo Vilniuse dá Ukrajine signál a vzorec ohľadom jej členstva v obrannej aliancii. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„Očakávam, že nám dajú jasný, zrozumiteľný signál a vzorec, aby sme sa, samozrejme, stali členom NATO," cituje ministra ukrajinské vojenské tlačové centrum.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa tvrdo usiluje o to, aby sa Ukrajina stala členom NATO, ale vyjadril sa, že uznáva, že je to nemožné, kým trvá vojna.Spojenci Kyjiva sa rozchádzajú v názore na to, ako rýchlo by sa mala Ukrajina pripojiť, a niektoré západné vlády sa obávajú akéhokoľvek kroku, ktorý by mohol priviesť alianciu bližšie k vojne s Ruskom.