Ukrajina otvorila registráciu pre obchodné lode v Čiernom mori, chce prekonať potravinovú krízu

Účel dočasných trás

Plavby civilných lodí

13.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajina v sobotu otvorila registráciu pre obchodné lode, aby mohli preplávať cez dočasné koridory v Čiernom mori. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na ukrajinské námorníctvo.Hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk v štátnej televízii uviedol, že dočasné trasy majú za cieľ prekonať globálnu krízu potravinovej bezpečnosti. Majiteľom lodí a spoločnostiam to podľa neho umožní „konečne vziať späť svoje obchodné plavidlá, ktoré sú v humanitárnom zajatí pre neustále hrozby Rusov na mori“.Hovorca vysvetlil, že majiteľov lodí a kapitánov varovali pred existujúcim nebezpečenstvom a dodal, že ukrajinské ozbrojené sily pomôžu zaistiť bezpečnosť obchodných lodí plaviacich sa cez koridory, pričom námorníctvo „urobí všetko, čo je v našich silách“.Ukrajinské námorníctvo oznámilo zriadenie dočasných koridorov pre plavby civilných lodí do až ukrajinských prístavov v Čiernom mori vo štvrtok. Uviedlo pritom, že iba plavidlá, ktorých majitelia alebo kapitáni oficiálne akceptujú súčasné podmienky, budú môcť využívať dané trasy.Zatiaľ nie je jasné, kedy začnú lode nové trasy používať. Pletenčuk tiež nepovedal, ako dlho by koridory mali zostať otvorené. Vyjadril sa len, že „všetko závisí od udalostí v Čiernom mori“.V júli Rusko odstúpilo od čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktorá umožňovala export ukrajinského obilia po mori a zmierniť tak potravinovú krízu vo svete. Následne zaviedlo de facto blokádu Čierneho mora.