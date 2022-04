Ukrajina patrí do Európskej únie a Heger verí, že s pomocou demokratického sveta zvíťazí nad ruským agresorom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Aj Slovensko išlo zrýchlenou cestou

Predstavili konkrétny program pomoci

9.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vyjadrujem poďakovanie Slovákom a predsedovi vlády nielen za to, čo pre nás budete robiť v budúcnosti, ale najmä za to, čo robíte teraz. Podporujú nás v tejto vojne, odmietajú ruskú agresiu, a nielen slovami. Reálne nám pomáhajú s dodávkami zbraní.Po stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom OĽaNO ) to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Slovenský premiér vyhlásil, že Ukrajina patrí do EÚ a „myslíme si, že má právo mať kandidátsky status“. O vyjadreniach obidvoch politikov informovala hovorkyňa slovenského premiéra Ľubica Janíková Heger odkázal Ukrajincom, že bojujú aj za Slovensko a že ich úspech, je úspechom pre celú Európu.Podľa neho Slovensko naďalej pomôže aj s opravou techniky, ktorú potrebujú. Pripomenul, že Slovensko v roku 1999 zmeškalo vlak a pripojilo sa k nemu až v roku 2001, ku krajinám ako je ČR, Poľsko a Maďarsko, aby v roku 2004 mohlo vstúpiť do EÚ.Európska komisia Slovensku vtedy podala pomocnú ruku, dala mu zrýchlenú cestu a pomohla dobehnúť zameškané.„Toto je to, čo dnes ponúkame Ukrajine. Aj oni majú právo dobehnúť to, aby sa stali členskou krajinou. Preto sme vo Versailles ako jediná krajina predstavili konkrétny program na pomoc Ukrajine, aby sme vytvorili reformný tím a fond na obnovu Ukrajiny po vojne. Veríme, že s našou pomocou a s pomocou európskych krajín a celého demokratického sveta Ukrajina zvíťazí nad ruským agresorom,“ povedal Heger.Slovenský premiér sa v piatok 8. apríla v ukrajinskom Kyjeve stretol s prezidentom Zelenským. Na Ukrajine bol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom európskej diplomacie Josepom Borellom.