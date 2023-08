Ukrajina plánuje pokračovať v útokoch bezpilotnými člnmi a Rusi majú len jednu možnosť, ako ich zastaviť

5.8.2023 (SITA.sk) -Ukrajina oznámila, že má v úmysle pokračovať v útokoch s použitím bezpilotných člnov po tom, ako v priebehu 24 hodín podnikla dva takéto údery proti ruským lodiam.Šéf Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľ Maľuk v sobotu povedal, že akýkoľvek výbuch, ktorý zasiahne ruské lode alebo Krymský most, je „absolútne logický a efektívny krok. Navyše, takéto špeciálne operácie sa uskutočňujú v teritoriálnych vodách Ukrajiny a sú úplne legálne". Informuje o tom portál CNN.Maľuk dodal, že ak Rusi chcú takéto explózie zastaviť, „majú len jednu možnosť, ako to urobiť, a to odísť z teritoriálnych vôd Ukrajiny a z našej pôdy".