Ukrajina podľa Zelenského postupuje „krok za krokom“, čas je však na strane Ruska

11.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Ukrajina postupuje „krok za krokom“ napriek ruským pokusom o útoky. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyhlásil to v rozhovore pre televíziu France 2."Rusko sa pokúša o protiútoky, ale bezvýsledne, zatiaľ čo my postupujeme krok za krokom," uviedol Zelenskyj a dodal: "Nepohybujeme sa tak rýchlo, ako by sme chceli alebo ako sme dúfali.“Ukrajinský prezident, ktorý v stredu nečakane zavítal do Bruselu, tiež dodal, že „čas je na strane“ ruských síl, takže pomoc Ukrajine by nemala byť prerušená.