Ukrajina postupuje v Záporožskej oblasti, situácia však zostáva zložitá aj pre ruské mínové polia

Útočné operácie v melitopoľskom smere

Delostrelecké jednotky

3.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské ozbrojené sily pokračujú v protiútokoch na melitopoľskom fronte v Záporožskej oblasti, no situácia naďalej zostáva zložitá pre dodatočné ruské betónové opevnenia a husté mínové polia. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). „Ukrajinský generálny štáb oznámil, že ukrajinské sily viedli útočné operácie v melitopoľskom smere. Ruskí vojnoví blogeri, ktorí nedávno tvrdili, že ruské sily držia pozície v južnej časti Robotyne, informovali, že Rusi sa stiahli z južného okraja tejto dediny do bližšie neurčených južnejších pozícií,“ uvádza ISW.Analytici poznamenávajú, že ruskí vojaci rozhadzujú horľavé látky na zamínovaných poliach a zapaľujú ich v snahe zmariť ukrajinské snahy o odmínovanie.Veliteľ spravodajského centra estónskych obranných síl Margo Grosberg zároveň povedal, že schopnosti ukrajinského delostrelectva sú „rovnaké alebo dokonca lepšie“ ako schopnosti ruských síl a Ukrajinci dokázali vytlačiť ruské delostrelecké jednotky z frontovej línii, nedávajúc im možnosť podporovať ruské jednotky.„Toto pozorovanie nie je univerzálne pravdivé naprieč frontovou líniou, keďže ukrajinské jednotky pravidelne hlásia, že sa dostali pod silnú paľbu ruského delostrelectva,“ uvádza správa ISW.