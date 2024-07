Ukrajina potrebuje 25 systémov protivzdušnej obrany Patriot, Zelenskyj zároveň žiada západ o viac bojových lietadiel F-16

Je pripravený spolupracovať s Trumpom

Sľúbené sú desiatky systémov protivzdušnej obrany

15.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajina potrebuje 25 systémov protivzdušnej obrany Patriot na plnú obranu svojho vzdušného priestoru a ochranu celej krajiny pred ruskými raketovými útokmi.V pondelok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý dodal, že tiež chce, aby západní spojenci poslali Kyjevu viac bojových lietadiel F-16 ako je sľúbené množstvo.Na svojej prvej tlačovej konferencii od návratu z cesty do Spojených štátov Zelenskyj povedal, že je pripravený spolupracovať s Donaldom Trumpom , ak vyhrá novembrové voľby.„Nebojím sa tejto vyhliadky," povedal Zelenskyj a dodal, že je presvedčený, že väčšina republikánov podporuje Ukrajinu v jej vojne s Ruskom. Zelenskyj v nedeľu povedal, že bol „zhrozený" pokusom o atentát na Trumpa a poprial mu skoré uzdravenie. Západná podpora je pre Ukrajinu kľúčová, keďže ruská armáda je väčšia a lepšie vybavená.Zelenskyj sa ukázal ako talentovaný politik na presviedčanie spriatelených krajín, aby poskytovali ešte väčšiu podporu, aj keď nie vždy okamžite dostane to, čo chce. Šesťmesačné oneskorenie vojenskej pomoci zo strany USA, najväčšieho samostatného prispievateľa Ukrajine, znamenalo, že ukrajinské sily „stratili iniciatívu" na frontovej línii, povedal Zelenskyj.Zelenskyj nepovedal, koľko systémov Patriot v súčasnosti Ukrajina vlastní, aj keď je to oveľa menej ako 25, ktoré jeho krajina podľa jeho slov potrebuje. USA a ďalší spojenci NATO minulý týždeň sľúbili poskytnúť Ukrajine desiatky systémov protivzdušnej obrany v najbližších mesiacoch, vrátane najmenej štyroch sofistikovaných a drahých systémov Patriot.Bojové lietadlá F-16 prisľúbené západnými krajinami majú doraziť na Ukrajinu v dvoch vlnách: prvá várka v lete a druhá do konca roka, povedal Zelenskyj. Ukrajinský líder pripustil, že dodávky samy osebe nezmenia priebeh vojny, keďže ruské letectvo je oveľa väčšie. Ukrajina bude podľa neho potrebovať viac bojových lietadiel.Zelenskyj tiež povedal, že Rusko by malo byť prítomné na druhom medzinárodnom mierovom samite. Na tom prvom v júni vo Švajčiarsku Rusko chýbalo. Zatiaľ neexistuje žiadny termín konania druhého mierového samitu.