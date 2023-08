Ukrajina potrebuje viac podpory, tvrdí Sandu inak sa Rusko nezastaví

Napätie s Ruskom

28.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajina potrebuje podľa moldavskej prezidentky Maie Sandu „väčšiu podporu... a všetci by mali pochopiť, že ak sa Ukrajine nepomôže, Rusko sa na Ukrajine ani v Moldavsku nezastaví“. Vyjadrila sa tak v rozhovore s Christiane Amanpour zo CNN.V exkluzívnom rozhovore v Kišiňove prezidentka dodala, že dúfa, že „čoskoro príde väčšia podpora, aby mohla Ukrajina získať späť svoje územia a uvidíme koniec tejto šialenej vojny“.Amanpour sa s prezidentkou zhovárala v nedeľu, keď si Moldavsko pripomínalo svoj 32. deň nezávislosti. Krajina, ktorá hraničí s Ukrajinou, zažíva vážne napätie s Ruskom, najmä v súvislosti s východným proruským separatistickým územím Podnestersko, kde sú umiestnené ruské jednotky.Ruský vodca Vladimir Putin dokonca vo februári anuloval zahraničnopolitický dekrét z roku 2012, ktorý čiastočne uznával nezávislosť Moldavska.V Podnestersku podľa Sandu „vládne režim, ktorý podporuje Rusko“. „V Podnestersku sú nelegálne umiestnené ruské jednotky. A samozrejme, takto sa ruské orgány snažia ovplyvňovať dianie v Moldavskej republike,“ povedala ďalej v rozhovore.Napätie sa ešte viac zvýšilo po tom, ako Rusko vo februári 2022 zaútočilo na Ukrajinu. Z Moldavska neskôr vyhostili ruských diplomatov a zároveň aj Moldavcov z Ruska.„Keď sa ľudia z Ruska pokúšajú zvrhnúť demokraticky zvolenú vládu, je to veľmi jasný znak toho, že voči tejto krajine nemajú rešpekt,“ skonštatovala Sandu, odkazujúc na vyhostenie ruských diplomatov.Moldavsko zatiaľ nie je členom Európskej únie (EÚ), ale krátko po invázii Ruska požiadalo o členstvo a v júni 2022 získalo štatút kandidátskej krajiny.Prezidentka v tejto súvislosti poznamenala, že „je to dlhý proces“ a priznala, že v krajine stále majú „skorumpovaných sudcov a skorumpovaných prokurátorov, ktorí nechcú“, aby ich reformy uspeli, no zdôraznila, že „moldavská demokracia bude zachovaná, keď sa Moldavsko stane členským štátom EÚ“.Na otázku o smrti Jevgenija Prigožina prezidentka poznamenala, že „to len znovu potvrdzuje riziká, ktoré prichádzajú z Ruska, z krajiny, ktorá nemá spravodlivosť... Žiaľ, neobmedzuje sa to len na hranice Ruska. Bohužiaľ, takto sa Rusko správa vo vzťahu k svojim susedom“.