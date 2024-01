Ukrajina pozvala na mierový samit čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, uvidol poradca prezidenta Zelenského

26.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajina pozvala čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby sa zúčastnil na mierovom samite spolu s ďalšími svetovými lídrami. Ako referuje web news.sky.com, uviedol to poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského „Určite pozývame Čínu, aby sa zúčastnila na samite na najvyššej úrovni, na úrovni prezidenta Čínskej ľudovej republiky. Účasť Číny bude pre nás veľmi dôležitá. Zapájame našich partnerov vo svete, aby čínskej strane oznámili, aké dôležité je zúčastniť sa na takomto samite," vyhlásil Žovkva. Švajčiarsko sa nedávno ponúklo, že môže hostiť spomenutý samit, ale zatiaľ nebolo stanovené miesto ani dátum.Peking má blízko k režimu ruského vodcu Vladimira Putina , no zároveň vyhlásil, že treba rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť všetkých krajín. Čína už predtým ponúkla, že bude v konflikte sprostredkovateľom. Odborníci tvrdia, že zapojenie Číny do mierových rozhovorov by mohlo byť nápomocné pri ukončení vojny.