Ukrajina sa dočká ďalšej vojenskej pomoci, bulharský parlament schválil presun nefunkčných rakiet S-300

28.9.2023 (SITA.sk) - Bulharský parlament odhlasoval presun neznámeho počtu nefunkčných rakiet zem-vzduch S-300 na Ukrajinu, ktoré by sa tam dali opraviť.Referuje o tom web Kyiv Independent. Hlavný dôvod potreby premiestnenia rakiet podľa Bulharov bol, že rakety boli príliš staré na to, aby boli použiteľné pre bulharskú armádu , a že ani ich pôvodný výrobca by ich nebol schopný opraviť.Nemenovaní experti a predstavitelia z bulharského ministerstva obrany tvrdili, že napriek ich stavu bude ukrajinská armáda schopná zabezpečiť prevádzkyschopnosť rakiet.