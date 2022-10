Ukrajina sa snaží ľuďom vrátiť elektrinu, podľa Zelenského sa to už v niektorých oblastiach podarilo (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina v sobotu obnovila dodávky elektriny v niektorých oblastiach, ktoré od prúdu odrezali ruské útoky. Povedal to vo svojom nočnom videopríhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov dodávky elektriny čiastočne obnovili v Odeskej oblasti na juhu krajiny a v Chmeľnyckej a Rivnenskej oblasti na západe krajiny. Informuje o tom web The Guardian.„Aj z iných regiónov prišli pozitívne správy," povedal ukrajinský prezident. „V mnohých mestách, v mnohých okresoch, však práce na obnove ešte prebiehajú. Snažíme sa vrátiť elektrinu ľuďom tak skoro, ako je to možné," dodal.Zelenskyj zároveň vyzval obyvateľov, aby elektrinu využívali starostlivo a aby obmedzili používanie spotrebičov, ktoré spotrebujú veľa energie. „Stabilita energetického sektora celého nášho štátu závisí od každého mesta a okresu na Ukrajine," vyhlásil.