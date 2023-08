Ukrajina udiera na ruské námorné ciele, podľa Inštitútu pre štúdium vojny zdokonaľuje svoju protiofenzívu

6.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské údery na ruské námorné ciele sú podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) pravdepodobne cielenou kampaňou narúšania dodávok so zámerom vydláždiť cestu pre širšiu protiofenzívu „Predchádzajúce úsilie Ukrajiny pri narúšaní vojenského potenciálu nepriateľa sa sústreďovalo hlavne na ruské ciele na pevnine, ale zdá sa, že ukrajinské sily teraz do tohto úsilia zahŕňajú aj námorné ciele," uviedol ISW. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Ukrajinské sily teda pokračujú vo vytváraní podmienok pre budúce rozhodujúce operácie, ako to robili pred protiofenzívnymi akciami v Charkivskej a Chersonskej oblasti v roku 2022," dodal Inštitút pre štúdium vojny.