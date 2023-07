Ukrajina už oslobodila polovicu území obsadených Ruskom, tvrdí Blinken a vyjadril sa aj k dĺžke trvania vojny

23.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajina už dokázala oslobodiť 50 % územia, ktoré predtým obsadilo Rusko, no protiofenzíva ukrajinskej armáda bude trvať niekoľko mesiacov. Ako referuje web news.sky.com, v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. „Toto sú ešte stále relatívne počiatočné dni protiofenzívy. Je to ťažké... Neskončí sa to v priebehu budúceho týždňa alebo dvoch. Keď sa na to dívame, myslím si, že to bude niekoľko mesiacov,“ vyhlásil Blinken.