Ukrajina: Vojenské lode, ktoré nám vrátilo Rusko, sú v zlom stave

Na archívnej snímke ukrajinské lode po zadržaní 25. novembra 2018 v Kerči na Kryme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 20. novembra (TASR) - Ukrajinské námorné lode, ktoré minulý rok v novembri zadržalo Rusko a vydalo ich späť v pondelok, sú vo veľmi zlom stave a nie sú schopné samostatnej plavby. Uviedol to v stredu veliteľ ukrajinských námorných síl, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.Rusko sa zmocnilo troch plavidiel v Kerčskom prielive po tom, ako na ne spustilo paľbu, pričom zranilo niekoľko námorníkov. Moskva tvrdí, že lode - dve menšie pancierové delostrelecké plavidlá a jeden remorkér - ilegálne vplávali do výsostných vôd Ruska. Kyjev to popiera.Roztržka spôsobila napätie medzi Moskvou a Západom, ktorý stojí za stanoviskom Ukrajiny, že lode nemali byť zadržané.Kerčský prieliv, ktorý oddeľuje Rusko od anektovaného Krymského polostrova, predstavuje jedinú východiskovú trasu z Azovského mora, kde sa nachádzajú významné ukrajinské mestá a prístavy. Ukrajina vyhlasuje, že jej nemôže byť odoprený prístup do týchto oblastí.Šéf ukrajinského vojenského námorníctva admirál Ihor Vorončenko pre ukrajinské médiá uviedol, že lode sa ešte nedostali do ukrajinských teritoriálnych vôd, pretože ich ťahajú príliš pomaly.vyhlásil Vorončenko.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má osobne privítať trojicu lodí v prístave Očakiv v Mykolajivskej oblasti.Moskva vrátila námorníkov, ktorí sa nachádzali na palube týchto plavidiel, v septembri v rámci výmeny väzňov.K prepusteniu lodí došlo pred mierovým summitom, ktorý sa bude konať v normandskom formáte 9. decembra v Paríži. Lídri Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny sa stretnú so zámerom dospieť k pokojnému riešeniu konfliktu na Ukrajine, ktorý si za uplynulých päť rokov vyžiadal viac než 13.000 mŕtvych.