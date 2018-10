Ukrajina: Zadržali muža, ktorý nútil do práce 28 migrantov z Vietnamu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 26. októbra (TASR) - Ukrajinská polícia zadržala38-ročného občana krajiny, ktorý v dome v obci neďaleko Kyjeva zadržiaval a nútil do práce 28 ilegálnych prisťahovalcov z Vietnamu. O prípade informovali v piatok zdroje tamojšieho celoštátneho policajného veliteľstva i tlačové agentúry UNIAN a MTI.Podľa nich je známa už aj identita páchateľovho komplica, muža s trvalým pobytom v meste Sumy na severe krajiny, po ktorom vyhlásili pátranie.Ako vyplýva z výpovedí zadržaných Vietnamcov, majiteľ dvojposchodového domu im odobral dokumenty, odevy, bil ich a ponechal ich bez stravy. Prepustenie na slobodu im prisľúbil po vyplatení 15.000 USD. Napokon sa však Vietnamcom podarilo utiecť, keď premohli strážcu a zašli do obce so zámerom nájsť potraviny. Miestni občania potom privolali policajtov.Dvoch z ilegálnych migrantov z Vietnamu previezli do nemocnice s nešpecifikovanými zdravotnými ťažkosťami.