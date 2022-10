Ukrajina zastavuje vývoz elektriny do EÚ

Ukrajinské ministerstvo energetiky oznámilo, že po pondelňajších ruských raketových útokoch na energetickú infraštruktúru zastaví vývoz elektriny do Európskej únie (EÚ).





"Dnešné raketové útoky, ktoré zasiahli tepelné elektrárne a elektrické rozvodne, prinútili Ukrajinu zastaviť vývoz elektriny od 11. októbra 2022, aby stabilizovala svoj vlastný energetický systém," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na svojej webovej stránke.Rusko v pondelok spustilo svoje najväčšie raketové útoky na Ukrajinu od začiatku konfliktu, pričom mestá zasypalo riadenými strelami a vyradilo dodávky energie, čo ruský prezident Vladimir Putin nazval pomstou za vyhodený Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym.Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko uviedol, že útoky na energetický systém boli "najväčšie počas celej vojny". Ich cieľom je čo najviac sťažiť dodávky energií.V júni ukrajinské ministerstvo energetiky vyjadrilo nádej, že do konca roka získa 1,5 miliardy eur z vývozu elektriny do EÚ, ktorá je hlavným exportným trhom Ukrajiny od začiatku vojny.Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu 24. februára. Opakovane popieralo útoky na civilné ciele.