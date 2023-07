Ukrajina žiada o lepšie systémy protivzdušnej obrany pre južné regióny, niektoré ruské rakety nie je možné zostreliť

Zostreľujú, čo sa dá

Zranené dieťa

20.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské vzdušné sily žiadajú o lepšie systémy protivzdušnej obrany pre južné regióny po tom, čo údajne zničili len päť z 19 ruských striel s plochou dráhou letu vypálených na krajinu počas noci. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Zostreľujeme, čo sa dá zostreliť,“ skonštatoval v štátnej televízii hovorca velenia vzdušných síl Ukrajinských ozbrojených síl Jurij Ihnat , no dodal, že by „samozrejme chceli zostreliť viac“.Podľa Ihnata však súčasnými ukrajinskými systémami protivzdušnej obrany „nie je možné“ zostreliť ruské rakety Onix a Ch-22, pretože letia veľmi rýchlo.„Potrebujeme prostriedky, musíme posilniť južné regióny, naše prístavné mestá, prostriedkami najmä proti balistickým raketám,“ povedal s tým, že ochranu tohto regiónu by mohli zabezpečiť systémy ako Patriot alebo SAMP-T.Strela Onix je podľa neho určená na ničenie plavidiel.„Letí rýchlosťou viac ako tritisíc kilometrov za hodinu... Môže letieť vo výške 10 - 15 metrov nad vodou, aby zničila loď, čo sťažuje jej odhalenie a následne aj možnosť zostrelenia prostriedkami protivzdušnej obrany,“ vysvetlil.Tretia po sebe nasledujúca noc ruských útokov na Odesu si vyžiadala jedného mŕtveho a najmenej 19 zranených hlásia aj po nočnom útoku na Mykolajiv.„Zatiaľ čo teroristi útočili na prístavy, ktoré boli súčasťou obilnej dohody, a spôsobili škody na prístavnej infraštruktúre, zasiahli aj civilnú infraštruktúru, ktorá s prístavmi nesúvisí. Zničili administratívnu budovu v centre Odesy, kde tlaková vlna poškodila niekoľko ďalších budov vrátane obytných. Zranenia utrpeli štyria miestni obyvatelia vrátane jedného dieťaťa,“ opísal šéf odeskej oblastnej vojenskej správy Oleh Kiper.