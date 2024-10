Ukrajina získala späť pozície pri meste Novohrodivka v Doneckej oblasti

13.10.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské sily získali späť pozície pri meste Novohrodivka v Doneckej oblasti. Ako informuje portál Ukrajinská pravda, uviedli to vojenskí analytici v projekte DeepState.Tí tiež poukázali na to, že Rusi zase postúpili pri obciach Vesele v Doneckej oblasti a Kruhliakivka v Charkovskej oblasti.DeepState upozornil aj na to, že pri Novoivanovke v ruskom okrese Sudža sa odohrávajú ťažké boje. Ruskí vojaci podľa analytikov postúpili pri obciach Borki a Spalnoje v tom istom okrese, ktorý sa nachádza v Kurskej oblasti.