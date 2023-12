Ukrajina zničila Rusom stíhačky Su-34, pokračuje aj v rozširovaní predmostia na východnom brehu Dnipra

22.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci počas uplynulého dňa pokračovali v rozširovaní predmostia na východnom brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Uviedol to v piatok generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.Ruské sily sa podľa neho napriek neúspechom naďalej snažili z predmostia vytlačiť ukrajinské jednotky a podnikli 12 útokov. Ruskí vojaci však ustúpili so stratami. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Za uplynulý deň sa odohralo celkovo 95 ozbrojených zrážok. Terčom ruského delostrelectva bolo 130 obcí v ôsmich ukrajinských oblastiach. Na melitopoľskom fronte na juhu krajiny ukrajinskí vojaci útočili s cieľom spôsobiť Rusom straty na živej sile a technike a vyčerpávali ich na celej línii kontaktu.Pri Avdijivke v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny Rusi pokračovali v snahe o obkľúčenie mesta, ale ukrajinská armáda odrazila 22 útokov.Ukrajinská armáda v piatok na juhu krajiny tiež zostrelila tri ruské bojové lietadlá Su-34. Oznámil to na komunikačnej platforme Telegram veliteľ Vzdušných síl Ukrajiny Mykola Oleščuk, ktorý sa vojakom poďakoval za ich bojovú prácu. Podľa jeho slov ruské stíhačky Ukrajinci zničili približne napoludnie. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.