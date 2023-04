Ukrajinca odmietajúceho vojenskú službu odsúdili na tri roky

Na Ukrajine odsúdili 40-ročného muža na tri roky väzenia za vyhýbanie sa vojenskej službe počas mobilizácie. Oznámila to v pondelok prokuratúra Zakarpatskej oblasti.





Muž z mesta Buštino ležiaceho neďaleko hraníc s Rumunskom dostal v auguste prvýkrát predvolanie, no pred odvodovú komisiu neprišiel. V decembri predvolanie odmietol prevziať s tým, že je proti ozbrojovaniu, zabíjaniu a nenávisti k ľuďom.Verdikt okresného súdu v meste Ťačiv zatiaľ nie je právoplatný.Ukrajinská ústava umožňuje odmietnuť povolanie do armády len z náboženských dôvodov. Podľa prokuratúry však "muž nenahlásil svoju príslušnosť k žiadnej náboženskej organizácii, ktorá sa hlási k odopieraniu služby v armáde“.Ukrajinským mužom vo veku od 18 do 60 rokov bolo zakázané opustiť krajinu bezprostredne po začiatku ruskej invázie vo februári minulého roka a podliehajú odvodu.Niektorí Ukrajinci sa snažia z tejto povinnosti vykúpiť alebo utiecť do zahraničia s falošnými dokladmi.