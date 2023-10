Ukrajinci naďalej dôverujú armáde a prezidentovi Zelenskému, vláde a médiám však neverí ani polovica 

Zelenskému dôveruje väčšina občanov

Média klesli o 20 percent

31.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinskej armáde a dobrovoľníkom naďalej dôveruje väčšina Ukrajincov, ale dôvera voči vláde a niektorým médiám od minulého roka klesla.Vyplýva to z nedávneho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), o ktorého výsledkoch informuje web Kyiv Independent.Armáde krajiny dôveruje až 94 percent Ukrajincov a dobrovoľníkom 87 percent respondentov. Prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému stále dôveruje 76 percent Ukrajincov, hoci je to o 15 percent menej ako v máji minulého roka.Parlamentu krajiny však teraz dôveruje len 21 percent Ukrajincov, pričom vlani to bolo 58 percent opýtaných. Vláde dôveruje už len 39 percent respondentov, vlani to bolo 74 percent.Spoločnému vysielaniu štyroch najväčších ukrajinských televíznych staníc Jedyni novyny dôveruje už len 48 percent opýtaných, vlani to bolo 68 percent.Prieskum uskutočnili od 30. septembra do 13. októbra a zúčastnilo sa v ňom 2 007 dospelých respondentov zo všetkých regiónov Ukrajiny.